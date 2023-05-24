الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ألمانيا تنتقد المجر بسبب عرقلة تقديم المساعدات لأوكرانيا

بوريس بيستوريوس،
بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني

اتنقد بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، حكومة المجر بسبب ما وصفه بـ"عرقلتها تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا".

وقال بيستوريوس، :"إنه شعر بخيبة الأمل بعض الشيء أو بالانزعاج من سلوك الأصدقاء في المجر".

ويأتي الموقف الممانع من جانب المجر على خلفية إدراج أكبر بنك في البلاد على قائمة أوكرانية تضم داعمي الحرب الروسية.

الجدير بالذكر أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، قال: "أوكرانيا لا يمكنها الانتصار عسكريًا في الحرب مع روسيا، فمن الواضح أن الحل العسكري لا يجدي نفعا، فيما كان الغزو الروسي لأوكرانيا كان نتيجة “فشل الدبلوماسية”.

المانيا حكومة المجر أوكرانيا

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