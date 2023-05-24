ألمانيا تنتقد المجر بسبب عرقلة تقديم المساعدات لأوكرانيا

اتنقد بوريس بيستوريوس، وزير الدفاع الألماني، حكومة المجر بسبب ما وصفه بـ"عرقلتها تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا".

وقال بيستوريوس، :"إنه شعر بخيبة الأمل بعض الشيء أو بالانزعاج من سلوك الأصدقاء في المجر".

ويأتي الموقف الممانع من جانب المجر على خلفية إدراج أكبر بنك في البلاد على قائمة أوكرانية تضم داعمي الحرب الروسية.

الجدير بالذكر أن فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، قال: "أوكرانيا لا يمكنها الانتصار عسكريًا في الحرب مع روسيا، فمن الواضح أن الحل العسكري لا يجدي نفعا، فيما كان الغزو الروسي لأوكرانيا كان نتيجة “فشل الدبلوماسية”.