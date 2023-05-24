الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة عين شمس تكرم المسؤولين عن قسم القلب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

كرم  الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كلا من الدكتورة عزة عبد الله الفقي رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة ميرفت أبو المعاطي، الأستاذ المتفرغ بالقسم تخصص كهرباء القلب.

وأكد الدكتور أيمن صالح، أن تكريم جاء نظرا للجهود التى يقوم بها قسم القلب بطب عين شمس من تدريب طلاب الدراسات العليا في آفاق أكبر من المطلوب في برامج الماجستير والدكتوراة، والاستخدام الكثيف للتكنولوجيا في التعليم والتدريب وتعزيز القوى الناعمة لبلدنا من خلال تدريب العرب والأفارقة في مصر وخارجها بدون تحمل أي أعباء مالية مع زيادة موارد الكلية والجامعة من خلال النشاط العلمي.

وأشارت الدكتورة عزة الفقى إلى أن قسم القلب بطب عين شمس قدم خلال الفترة السابقة الكثير من الجهود البحثية والتدريبية لتصب فى فى النهاية فى صالح الطلاب والباحثين فى مجال التخصص من خلال المحاضرات والدورات التدريبية والندوات وورش العمل الخاصة بالتخصص وهذا يعد فرصة جيدة للطلاب والباحثين للاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال القلب.

كما أشارت لأهمية القناة التعليمية الخاصة بقسم القلب على اليوتيوب، حيث تبث كل الدورات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات الخاصة بقسم القلب جامعة عين شمس، وهذا يساعد على  تدريب الكثير من الطلاب والباحثين فى مجال التخصص.

وأضافت الأستاذ دكتورة عزة الفقى أن هناك ربط مباشر بين القناة وجامعة شيكاغو لبث المحاضرات والدورات التدريبية التي يقوم بها القسم للتدريب في مجال التخصص.

وأوضحت أن القناة يتابعها 2 مليون و600 ألف متابع على مستوى العالم، 50% منهم من مصر والباقي من الهند وأمريكا، حيث تبث القناه محاضرات تتعلق بحالات من حجرة القسطرة كما تقدم العديد من الندوات العلميه الخاصه بقسم القلب، هذا وقد تم تحميل 806 فيديوها يتابعها 54% من مصر و3% من الهند و43% من باقي دول العالم.

وأضافت مرفت أبو المعاطي أنه تم عمل كورس لعلوم كهرباء القلب على منصة زووم باللغة الفرنسية للأطباء من غرب إفريقيا، وأبرمت اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي عين شمس وجامعة كوت دي فوار في مجال القلب لتدريب الأطباء من كوت ديفوار في قسم القلب بجامعة عين شمس وعمل زيارات ميدانية للأساتذه من عين شمس لكوت ديفوار لتدريب الأطباء هناك.

الأفارقة في مصر الأستاذ المتفرغ التعليم والتدريب الأطباء البحثية

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