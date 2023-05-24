الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الغد: نرفض أي بناء على أسس دينية بالحوار الوطني

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحوار الوطني ينعقد في توقيت مهم جدا، حتى يتفق الجميع على أسس ومبادئ المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الشعب المصري لا يفرق بين مسلم أو مسيحي.

وأضاف موسى في لقائه عبر فضائية "القناة الأولى" اليوم الأربعاء، أنه لا بد من ضبط الإيقاع بحيث لا تكون هناك أخطاءً كثيرة، وبالنسبة إلى قانون الأحزاب، فإننا نرفض أي شيء مبني على أس أو مراجع دينية، مؤكداً أن الشعب المصري لا يوجد فيه فارق بين مسلم أو مسيحي، والمواطنة موجودة بين الجميع، والتعامل مع مثل هذه الأمور يجب أن يتسم بالمنطق والتوازن والمساواة، وبالتالي فلا بد من عدم السماح بالأحزاب ذات المرجعية الدينية منعا من الخلافات المستقبلية.

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