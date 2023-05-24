مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يغلق باب التقديم.. وإعلان الأعمال المشاركة خلال أيام

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن غلق باب استقبال الأعمال المسرحية المصرية والعربية والأجنبية، ووصل عدد الأعمال المتقدمة للمشاركة في الدورة الـ30 إلى 90 عرضا مصريا و87 عربي و88 أجنبي.

وقال رئيس المهرجان سامح مهران إن لجان المشاهدة بدأت عملها منذ فتح باب التقديم للمهرجان، مؤكدا على جودة معظم الأعمال وتنوعها، وصعوبة الاختيار بينها.

وأوضح منسق عام المهرجان محمد الشافعي أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من اختيار العروض المصرية والعربية والأجنبية التي ستشارك في الدورة الـ30 لمهرجان المسرح التجريبي، وأضاف أن لجان المشاهدة تعمل بكامل طاقتها منذ فتح باب التقديم.

ومن المقرر أن تقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2023.

تضم اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، سامح مهران رئيسا للمهرجان، محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما، أيمن الشيوي مديرا، بالإضافة إلى أحمد مجاهد، وأسماء يحيى الطاهر، ومحمد سمير الخطيب.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو أهم فعالية عربية وإقليمية وأحد أهم مهرجانات المسرح في العالم.