الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة مرافبين فى امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا للتحقيق

امتحانات
امتحانات

أعلنت الإدارة التعليمية في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الأربعاء، إحالة ملاحظين للتحقيقات بسبب امتحانات الشهادية الإعدادية بإحدي اللجان التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات.

وقالت الإدارة التعليمية، خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي - فيسبوك -أنه قد تقرر إحالة ملاحظين للتحقيق لتقديم تسهيلات للطلاب خلال امتحانات الشهادة الإعدادية .

تجدر الإشارة، إلى أن إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ 301 لجنة، تضم 54 ألفا و895 طالبا وطالبة في مختلف مدن ومراكز قنا، فيما تشدد الأجهزة التنفيذية والإدارات التعليمية على ضرورة انتظام سير الامتحانات.

وفي سياق آخر، كان اللواء أشرف الداودي محافظ الإقليم، تفقد عددات من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيطها وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، رافقه نائبه الدكتور حازم عمر ، الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، خالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز قنا.

تفقد المحافظ، لجنة مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات ، والتي تضم 19 لجنة فرعية بإجمالي 372 طالبة ، واطمئن على مدى الانضباط والنظام وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة،  وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس. 

اجتماعى اشرف اشرف الداودي الأجهزة التنفيذية الإدارات التعليمية اعدادي

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