عكس التوقعات.. طلاب الشهادة الإعدادية يشيدون بمستوى امتحان مادة العلوم

انتهى اليوم الأربعاء، طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، من أداء الامتحان في مادة العلوم والتربية الفنية، ورصدت "الدستور" آراء عدد من الطلاب حول مستوى أسئلة امتحان العلوم، وجاءت على النحو التالي.

قال الطالب محمد صابر، بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان العلوم جاء عكس توقعات الطلاب،كان سهل للغاية ومباشرا ويخلو من الأسئلة الصعبة والتعجيزية.

وأضاف أحمد محمد، بنفس المدرسة، أن امتحان العلوم كانت أسئلته من داخل المنهج، لافتا إلى أن الوقت كان كافيا لإتمام حل جميع الأسئلة ومراجعتها أيضا.

أوضح محمود كمال، أحد طلاب مدرسة المستقبل إيضا، أن امتحان العلوم كان ضمن أكثر المواد التي تخوف منها الطلاب، إلا أنه جاء عكس المتوقع وكان واضحا ولم يشهد أسئلة غير مباشر أو غير واضحة.

انطلق صباح اليوم الأربعاء، امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الاعدادية بالجيزة، بمدرسة المستقبل بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر لمدة ساعتين ويحصل الطلاب على نصف ساعة راحة، وبعدها يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية امتحان التربية الفنية والذي ينطلق في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً وينتهي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

امتحانات الشهادة الاعدادية

كانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 "الدور الأول" لطلاب الإعدادية، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 20 مايو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو.

جدول امتحانات الإعدادية

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم السبت الموافق 20 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، يوم الأحد الموافق 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، يوم الإثنين الموافق 22 مايو امتحان مادة الهندسة، يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، يوم الأربعاء الموافق 24 مايو امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية، يوم الخميس الموافق 25 مايو امتحان الدراسات الاجتماعية.