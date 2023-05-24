وزير الكهرباء ينيب عمرو الحاج للمشاركة فى مجلس الطاقة الذرية العربية بتونس

أناب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، لحضور المجلس التنفيذي الحادي والسبعين والمؤتمر العام الخامس والثلاثين للهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس، وذلك في إطار مشاركة مصر في الأنشطة الدولية ومنها مشاركتها في أنشطة الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس، وتأتي هذه الدورة بمشاركة أربعة عشر دولة عربية وهي الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، اليمن.

ويختص المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، ويقوم بتعيين مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وتجديد تعيينهم أو إنهائه، كما يقوم المجلس بدراسة ما تحيله إليه أية دولة من الدول الأعضاء أو المؤتمر العام أو المدير العام للهيئة من مواضيع تتصل بطبيعة نشاطه ويتخذ قراراته بشأنها.

وسيشمل جدول أعمال الدورة العادية الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية انتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة، التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية JINR، المؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2024، استضافة المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، وكذلك مناقشة الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية الماضية وسوف يعقد المجلس التنفيذي في الفترة من 25 حتى 27 مايو 2023.

وسيلي اجتماعات المجلس التنفيذي، انعقاد المؤتمر العام الخامس والثلاثين للهيئة العربية للطاقة الذرية الذي سيعقد يوم 28 مايو 2023.

وغادر القاهرة أمس الدكتور عمرو الحاج القاهرة لحضور الاجتماع الفني للخبراء لوضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030 الذي سيعقد بمدينة الحمامات بتونس قبل المجلس التنفيذي في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023.

ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع الخطوط العريضة للخطط التنفيذية واقتراح المشروعات في مجالات الاستراتيجية والتي تشمل الموارد المائية والأمن الغذائي والصحة والبيئة والطاقة وختامًا الصناعة والتعدين.