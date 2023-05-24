إلغاء امتحان 4 طالبات في الفلسفة بمطروح

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إن نتائج التحقيق والذي جاء عقب تحويل واقعة اكتشاف أوراق تخص مادة الفلسفة بحوزة 4 طالبات بإحدى المدارس الثانوية أثناء أداء الامتحان في ذات المادة يوم السبت قبل الماضي الموافق 13 مايو الجاري جاءت على النحو التالي:

1- إلغاء امتحان 4 طالبات في مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي منازل وذلك لوجود أوراق معهم تخص مادة الفلسفة أثناء الامتحان مع السماح لهن بدخول امتحان الدور الثاني لذات العام في نفس المادة وذلك للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 والخاص بأحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

2- مجازاة 3 معلمين بخصم 7 أيام من راتب كل منهم وذلك التراخي في أداء عملهم المكلفين به أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وأوضح أنه عقب إحالة الواقعة للتحقيق قامت الإدارة العامة للشئون القانونية بتعليم مطروح بإعمال شئونها والتحقيق الفوري مع الطالبات وملاحظي ومراقب اللجنة بخصوص واقعة الاهمال والتقصير فى الامتحانات وجاءت نتيجة التحقيق بما تم ذكره في البيان الإعلامي وذلك وفق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والخاصة بالآثار المترتبة علي أعمال الإهمال و التقصير والإخلال بأعمال الامتحانات .