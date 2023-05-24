استشاري في التنمية: لا بد من سن تشريعات مستقرة لجذب الاستثمار (فيديو)

قال المحامي وائل مقلد، الاستشاري في التنمية وأحد حضور الحوار الوطني، إنه من الضروري سن تشريعات مستقلة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف أن «أي مُناخ استثماري يحتاج لأن يكون هناك تهيئة للمناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، لذلك نناشد بسن تشريعات مستقرة لجذب الاستثمار المحلي والخارجي أيضًا، ونحن نحتاج إلى تدعيم بعض المشروعات وتوطين بعض الصناعات في كل المحافظات المصرية".

كان الحوار الوطني خصص أمس الثلاثاء، لمناقشة قضايا بعض لجان المحور الاقتصادي، حيث عُقِدَ 3 جلسات بواقع جلستين للجنة الصناعية؛ لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، إلى جانب تخصيص جلستين للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.