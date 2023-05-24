الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استشاري في التنمية: لا بد من سن تشريعات مستقرة لجذب الاستثمار (فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المحامي وائل مقلد، الاستشاري في التنمية وأحد حضور الحوار الوطني، إنه من الضروري سن تشريعات مستقلة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف أن «أي مُناخ استثماري يحتاج لأن يكون هناك تهيئة للمناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، لذلك نناشد بسن تشريعات مستقرة لجذب الاستثمار المحلي والخارجي أيضًا، ونحن نحتاج إلى تدعيم بعض المشروعات وتوطين بعض الصناعات في كل المحافظات المصرية".

كان الحوار الوطني خصص أمس الثلاثاء، لمناقشة قضايا بعض لجان المحور الاقتصادي، حيث عُقِدَ 3 جلسات بواقع جلستين للجنة الصناعية؛ لمناقشة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، إلى جانب تخصيص جلستين للجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحليل مناخ الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.

أبرز مطالب الحوار الوطني أجندة الحوار الوطني إدارة الحوار الوطني الاقتصاد الاقتصاد المصرى

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

من هي هالة عمر؟.. "ابنة تامر حسني الكبرى وعدوة بسمة بوسيل"

مصر "عضوا أصيلا" في مجلس إدارة منظمة العمل العربية

وفد حكومى هولندى يزور اقتصادية قناة السويس للتشاور حول الطاقة الخضراء

تكلفتها تجاوزت 700 مليار جنيه.. أرقام مهمة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

سيد أبو ليلة يكتب: «سنتوت النَو».. هل يتحقق «كابوس ويجز» قريبًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟