العسومى مهنئًا الأردن بالذكرى 77 لعيد الاستقلال: تجسد أسمى معانى الوفاء والتضحية

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة وشعب وبرلمان المملكة، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ 77 للمملكة والتي توافق الـ 25 من شهر مايو من كل عام.

وأكد العسومي أن هذه الذكرى الغالية على قلب كل أردني وعربي تجسد أسمى معاني الوفاء والتضحية من أجل الوطن، مشيدًا بمواقف العروبية الخالصة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن قضايا المنطقة العربية وصون وحماية الأمن القومي العربي، إيمانًا من المملكة بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة للشعوب العربية، ومثمنًا مواقف جلالته الداعمة دائمًا للعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومواصلة رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، إضافة إلى تنسيق المواقف مع الأشقاء بما يخدم قضايا الأمة العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته لجلالة ملك الأردن بأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل ما يشهده من طفرة على كل المستويات عززت من موقعه الريادي على المستوى الإقليمي والدولي.

ويعتبر عيد الاستقلال الأردني من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها الشعب الأردني، بعد تحرره من الاحتلال البريطاني عام 1946، والذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر مايو من كل عام.

وفي هذا اليوم تم تعيين المؤسس عبدالله الأول ملكًا للمملكة من قبل البرلمان والأمم المتحدة وذلك في عام 1946، حيث اعترفت باستقلال المملكة، لذلك قام أفراد الشعب الأردني بإحياء هذه الذكرى العظيمة من خلال التعبير عن حبهم وفخرهم واعتزازهم بوطنهم.