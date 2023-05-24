الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العسومى مهنئًا الأردن بالذكرى 77 لعيد الاستقلال: تجسد أسمى معانى الوفاء والتضحية

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة وشعب وبرلمان المملكة، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الـ 77 للمملكة والتي توافق الـ 25 من شهر مايو من كل عام.

وأكد العسومي أن هذه الذكرى الغالية على قلب كل أردني وعربي تجسد أسمى معاني الوفاء والتضحية من أجل الوطن، مشيدًا بمواقف العروبية الخالصة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن قضايا المنطقة العربية وصون وحماية الأمن القومي العربي، إيمانًا من المملكة بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة للشعوب العربية، ومثمنًا مواقف جلالته الداعمة دائمًا للعمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومواصلة رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، إضافة إلى تنسيق المواقف مع الأشقاء بما يخدم قضايا الأمة العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تمنياته لجلالة ملك الأردن بأن يديم عليه موفور الصحة والعافية، ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل ما يشهده من طفرة على كل المستويات عززت من موقعه الريادي على المستوى الإقليمي والدولي.

ويعتبر عيد الاستقلال الأردني من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها الشعب الأردني، بعد تحرره من الاحتلال البريطاني عام 1946، والذي يصادف في الخامس والعشرين من شهر مايو من كل عام.

وفي هذا اليوم تم تعيين المؤسس عبدالله الأول ملكًا للمملكة من قبل البرلمان والأمم المتحدة وذلك في عام 1946، حيث اعترفت باستقلال المملكة، لذلك قام أفراد الشعب الأردني بإحياء هذه الذكرى العظيمة من خلال التعبير عن حبهم وفخرهم واعتزازهم بوطنهم.

الملك عبدالله الثاني المملكة الأردنية الهاشمي رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومى القضية الفلسطينية الذكرى الـ 77 لعيد الاستقلال

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط مُلقى جثة طفل فى كيس بلاستيك بمايو

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية: 3.3 مليون مواطن خليجى يعيشون فى فقر

خبير يُقدّم 10 خطوات وإجراءات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويًا

أسعار الزيوت فى مصر اليوم الأربعاء

"مشروع تنمية الأسرة المصرية" ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟