بتكلفة 67 مليون جنيه.. وصول 14 ألف كتاب لمكتبة مصر العامة بقنا

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، التجهيزات النهائية بمكتبة مصر العامة تمهيدا لإفتتاحها خلال الأيام المقبلة، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وخالد بهيج نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور سيد عباس مدير المكتبة.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم وصول 14 ألف كتاب في مختلف العلوم الدينية والتطبيقية إلى المكتبة ، وتم ترتيبها على الأرفف الموجودة بقاعات الاستذكار بالمكتبة، فضلا عن وصول جميع آثاث المكتبة بالجودة والمواصفات المقررة، وتم توزيعة وفرشه فى القاعات الخاصة به تمهيدا لافتتاح المكتبة واستقبال الرواد والباحثين وطلاب الجامعات والمدارس.

وأشاد محافظ قنا بمستوى التجهيزات التى شهدتها المكتبة، مؤكدا أنها تمثل صرح ثقافى كبير، يُتيح للباحثين سرعة الحصول على الكتاب مما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 67 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030 والتى تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.