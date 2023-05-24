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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يشهد الدورة التدريبية لمراقبي لجان الثانوية العامة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

شهد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، تنفيذ الدورة التدريبية بقاعة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، بحضور محمد لطفي قنديل رئيس لجنة النظام والمراقبة وأحمد محمود مرسي وكيل اللجنة وأحمد السعيد البلتاجي رئيس قسم الحاسب الآلي، تطبيقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإقامة تدريب مكثف وشامل للمرشحين رؤساء لجان النظام والمراقبة والمراقبين الأوائل، لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.

حضر التدريب جميع المرشحين على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط، وذلك للتعرف على الأساليب الحديثة فى نظام امتحانات الثانوية العامة وكيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية ووضع استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية وفنية إيجابية.

وأشاد رؤساء ومراقبي اللجان بالدورة التدريبية لما فيها من معلومات قيمة تسهم في إنجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط الثانوية العامة محافظة دمياط

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