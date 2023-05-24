الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يشهد إنزال 200 ألف زريعة سمكية متنوعة بنهر النيل

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عملية إنزال 200 ألف زريعة سمكية متنوعة بنهر النيل بمدينة قنا من إجمالي مليون زريعة مقرر إنزالها بنهر النيل، بدءا من اليوم وحتى الإثنين المقبل، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس جمال عبدالحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي، والمهندس ياسر سيف الدين مدير حماية النيل، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الري، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتنمية الثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك.

وقال محافظ قنا، إن الزريعة الجديدة التى تم إنزالها بنهر النيل تشمل أنواع البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش، مشيرًا إلى أنه تم اختيار هذه الأنواع نظرا لما تتميز به، من سرعة النمو و المقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وأضاف الداودي أن عملية إلقاء الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

ومن جانبه أشار المهندس جمال عبد الحكم، أن المليون زريعة سمكية التى تم إنزالها في نهر النيل اليوم، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للإرتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من المقرر إنزال مليون زريعة سمكية أخرى خلال شهر يوليو المقبل.

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