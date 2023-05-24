37 رحلة بالون تحلق بـ820 سائحا في سماء الأقصر

حلقت في سماء الأقصر، اليوم الأربعاء، 37 رحلة بالون تحمل على متنها 820 سائحا من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية في سماء الأقصر.

وقال أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، في تصريح اليوم، إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات.

وأوضح عبود أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار، مشيرا إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الرحلات تسهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وهناك أكثر من موعد لانطلاق رحلة المنطاد الطائر في الاقصر، وهي إما الساعة الخامسة صباحا للاستمتاع بشروق الشمس الرائع بين سحب الشتاء والذي يكون في الأقصر من أجمل الأجواء على مستوى العالم.

وإما الساعة السادسة المغرب للاستمتاع بمنظر الغروب المبهر، كما يوجد رحلتان بعد المغرب وهما أيضا ممتعتان بشدة مع الإضاءة الليلية للمراكب والفنادق على النيل.