"كونكريت للملابس" توقع مذكرة تفاهم مع "المصريين للاستثمار"

وقعت شركة كونكريت للملابس الجاهزة، التابعة لشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 91.6%، مذكرة تفاهم مع شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

ووفقًا لبيان الشركة للبورصة، اليوم الأربعاء، تتضمن مذكرة التفاهم دراسة إمكانية بيع عقار مملوك لها إلى شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية.

يشار إلى أن العرفة للاستثمارات والاستشارات، سجلت صافي ربح بلغ 11.7 مليون دولار خلال الفترة من فبراير 2022 حتى نهاية يناير 2023، مقابل خسائر بقيمة 5.34 مليون دولار في العام المالي المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة القابضة من الأرباح السنوية نحو 11.31 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 5.47 مليون دولار خلال العام المقارن.

فيما سجل نصيب الحقوق غير المسيطرة خلال العام أرباح بقيمة 392.37 ألف دولار، مقابل 129.34 ألف دولار أرباح خلال العام السابق له.

وبلغت إيرادات الشركة خلال عامها المالي الماضي نحو 230.79 مليون دولار، مقابل 183.87 مليون دولار في الفترة المقارنة.