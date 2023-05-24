"إيبيكو" تسجل 992 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول من 2023

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية- إيبيكو، ارتفاع أرباحها بنسبة 8.4%، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا لقوائم المالية المرسلة للبورصة، اليوم، سجلت إيبيكو صافي ربح بلغ 188.41 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 173.68 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 992.42 مليون جنيه، مقابل 927.37 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 182.64 مليون جنيه، مقابل 185.89 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن المصرية الدولية للصناعات الدوائية- إيبيكو، سجلت أرباحاً مجمعة بلغت 643.76 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 488.28 مليون جنيه بنهاية 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.