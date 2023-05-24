جائزة غسان كنفاني تعلن عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها الثانية

أعلنت جائزة غسّان كنفاني للرواية العربية التي تنظمها وزارة الثقافة الفلسطينية عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها الثانية لعام 2023، إذ تتضمن القائمة (14) رواية، وتشتمل على كتّاب من 9 دول عربية.

وقالت اللجنة الخاصة بتحكيم الجائزة، في بيان صحفي اليوم، إن هذه الروايات تناولت قضايا اجتماعيّة سياسية، وفلسفيّة، ووجوديّة، وإنسانية متنوعة، ووقف بعضها عند الهمّ الوطني والقومي والإنساني، وتراوحت بين أساليب سرديّة وتقنيّات مختلفة.

وأشارت إلى أن الروايات عالجت شؤون الحياة والواقع، ولا سيّما نضال الإنسان من أجل حريّته وكرامته، وتجلّت فيها ملامح الاتّجاهات السردية الحديثة، وأفادت من تطوّرات الرّواية المعاصرة في تقاطعها مع التجريب على مستويات متعددة.

وأضافت أن بعض هذه الروايات لجأت إلى توظيف التاريخ وإعادة تشكيله فنيًّا، وبرز في أغلبها تجسيد شخصياتها من خلال الاهتمام بالبعد الإنساني موصولا بأسباب الحياة ومرتبطا بالواقع.

وأوضحت أن منح الوزارة لهذه الجائزة بدورتها الثانية يهدف إلى تقدير تميّز الإبداع الأدبي والثقافي عامة، والإبداع الروائي على وجه الخصوص، وتقديم أسماء من عززوا القيَم النبيلة والأصيلة وغرسوها في وجدان الأجيال العربيّة، وأثّروا في حركتها الثقافية الوطنية والإنسانية التي كرّسها وأسس لها أحد أبرز الأعلام الثقافية والوطنية والنضالية غسان كنفاني.

وخلصت اللجنة، برئاسة الأديب والأكاديمي إبراهيم السّعافين، وعضوية عددٍ من الأدباء والأكاديميين العرب إلى اختيار القائمة الطّويلة من الروايات الآتية حسب الترتيب الألفبائي لأسماء كتّابها وكاتباتها:

1- إيمان جبل، مصر (لعبة البيت).

2- بسام عبد ربه أبو شاويش، فلسطين (بورتريه قديم).

3- خالد فهمي، مصر (أعوام الضّباب).

4- عمرو حسين، مصر (الديناصور).

5- غفران طحّان، سوريا (فاصلة بين نهرين).

6- فجر يعقوب، فلسطين (نيلة زرقاء).

7- محمد عيسى المؤدب، تونس (بَلاص ديسكا).

8- مصطفى النفيسي، المغرب (طرقات بمزاج سيّء).

9- ملاك رزق، مصر (سلالة منقرضة).

10- منير الحايك، لبنان (جامع أعقاب السجائر).

11- مونيكا نبيل عزيز، مصر (الوقوف على قدم واحدة).

12- موسى الثنيان، السعودية (عائدون من الغرق).

13- ميساء بن عبد الواحد، الجزائر (زهرة الملكة أنديز).

14- هشام علي، ليبيا (دار المسدة).

ومن المقرر أن تعلن اللجنة عن القائمة القصيرة بعد منتصف يونيو المقبل.