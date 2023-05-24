الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "إنكوليس" ترتفع إلى 95.3 مليون جنيه في الربع الأول من 2023

أرباح إنكوليس
أرباح "إنكوليس"

 أظهرت القوائم المالية لشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 130.6% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 95.29 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 41.31 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 200.54 مليون جنيه، مقابل 103.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن الدولية للتأجير التمويلي - إنكوليس،  حققت صافي ربح بلغ 90.21 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 82.19 مليون جنيه في 2021.

وارتفع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 494.002 مليون جنيه، مقابل  386.22 مليون جنيه في 2021.

التمويل إفصاح أظهرت إيرادات الشركة إيرادات لقوائم المالية للبورصة

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