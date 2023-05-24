دورة تدريبية لمكافحة العنف ضد المرأة بأكاديمية الشرطة

استضافت وزارة الداخلية، بمقر أكاديمية الشرطة - مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة- دورة تدريبية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان خلال الفترة من 9/5 حتى 11/5/2023م والتي ينظمهما مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع السفارة الإسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية العاملين بوزارة الداخلية.



جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وفق بيان لها.



وتضمن البرنامج العديد من المحاور يأتي من بينها «الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد المرأة - خصائص العنف ضد المرأة - إجراءات التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة - الإطار التشريعي لجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق في قانون العقوبات المصري».



ويعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى في مختلف المجالات الأمنية لا سيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة، حقوق الإنسان.