النبراوي عن قيد حملة الدبلومات وخريجي أدبي بـ"المهندسين": كارثي ينهي المهنة

رد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على ما أعلنه المهندس يسري الديب، الأمين العام للنقابة، من قيد المهندسين الحاصلين بكالوريوس الهندسة من الخارج والحاصلين على دبلومات أو ثانوية عامة تخصص أدبي، شرط المقابلة الشخصية.

وقال النبراوي، في بيان له وجه إلى أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين: “هذا القرار الكارثي يمثل بداية النهاية لمهنة الهندسة، وهو الفصل الأخير لمكانة المهندسين بالوطن”.

وأضاف: “يمثل القرار سابقة خطيرة وضرب عرض الحائط بكل القواعد، إذ لايهم الدراسة ولا المحتوى العلمي والمهم فقط هو الأوراق والمقابلات الشخصية”.

كما خاطب أعضاء مجلس النقابة مؤكدا: “لقد عُرض هذا الموضوع سابقا، وكان قراري برفض قيد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة- قسم أدبي في نقابة المهندسين على الإطلاق، ووافقتم على قراري”.

كما خاطب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، قائلا: “لقد سبق إبلاغكم بوجود موافقات للمجلس الأعلى للجامعات على قيد حاصلي الثانوية العامة - القسم الأدبي في نقابة المهندسين، ولم توضحوا الأمر ولم تفيدونا بأي تحقيق فيه، وأعلنت مرارا عن الرفض القاطع لقيد أو انضمام الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة- الأدبي، أو الدبلومات الفنية (من الخارج) إلى نقابة المهندسين”.

وشدد: “لن نقبل الانبطاح لأي قرار لا يحقق صالح مهنة الهندسة والمهندسين مهما كان مصدره، ولن ترهبنا محاولات سحب الثقة أو التشويه المتعمد من البعض”.

واختتم: “لن نتراجع عن قرارت جمعيتنا العمومية في ٦ مارس ٢٠٢٣، ولن نتراخى في تنفيذ قراراتها بإرادتنا”.