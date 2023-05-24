الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز 30 درجة.

وقالت "غانم" خلال مداخلة عبر القناة "الأولى"، من المعروف أن فصل الربيع مشهور بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، وبين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة في اليوم الواحد، ولذا من الضروري المتابعة اليومية والمستمرة للنشرات الجوية.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال النهار، ولا سيما مدة الظهيرة، نظرًا إلى الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة بهذا التوقيت، ولكي لا يزيد إحساسنا بارتفاع الحرارة.

كما نصحت "غانم"، أصحاب مرضى الحساسية الصدرية، والجيوب الأنفية ارتداء الكمامة، في حالة أن الأجواء بها رياح محملة ومثيرة لبعض الرمال والأتربة، لكيلا تزيد من الحساسية.

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