السفير المصري يتفقد جناح الشركات المصرية بمعرض "ليبيا بيلد"

تفقد السفير تامر مصطفى السفير المصري بدولة ليبيا، الجناح المصري بمعرض ليبيا بيلد في دورته الـ13 ضمن فعاليات اليوم الثاني للمعرض المقام منذ 22 حتى 25 مايو الجاري وبمشاركة 20 شركة مصرية.



قال محمد مجيد المدير التنفيذ للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل المجلس بالمعرض، إن المعرض حظى بإقبال شديد من كافة القطاعات الخاصة بمواد البناء والتشييد والجهات العاملة في ليبيا من ممثلي وزارة الاتصالات والإسكان وغيرها من المرافق الحيوية التي تنفذ العديد من المشروعات.



وأشار إلى الإقبال الشديد على الجناح المصري من ممثلي هذه الجهات الباحثة عن منتجات لاستخدامها في أعمال المشروعات المقامة حالية في دولة ليبيا والمشاريع الجديدة مثل الدهانات والأسقف المعلقة والمواسير والمواد الخاصة بالعزل.



وأثبتت تلك القاءات أهمية السوق الليبي للشركات المصرية المنتجة للصناعات الكيماوية وفقا لتوصيات الدراسة التي سبق إعدادها ونشرها من قبل، وأوصت الشركات بضرورة البحث عن وكلاء وموزعين لها بالسوق الليبي وإيجاد مكان لمنتجاتهم بالسوق الليبي وتوفيرها للموزعين بوفرة في الأسواق حال احتياجها وطلبها للمشروعات المقامة أو المشروعات المستقبلية المنتظر إقامتها.



ويعد معرض ليبيا بيلد من أكبر المعارض التي تقام بدوله ليبيا وتغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، حيث يشارك به أكثر من 10 دول منها (تركيا – تونس – ايطاليا – الصين - الكويت).



كما أن ليبيا تعد من أهم الأسواق العربية والافريقية المستقبلة لصادرات الصناعات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة حيث تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية والإفريقية المستوردة لمنتجات القطاع بعد كلا من السعودية والمغرب.

كما أن ليبيا تعد من أهم الأسواق العربية والإفريقية المستقبلة لصادرات الصناعات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة حيث تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية والإفريقية المستوردة لمنتجات القطاع بعد كلا من السعودية والمغرب.