الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

السفير المصري يتفقد جناح الشركات المصرية بمعرض "ليبيا بيلد"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تفقد السفير تامر مصطفى السفير المصري بدولة  ليبيا، الجناح المصري بمعرض ليبيا بيلد في دورته الـ13 ضمن فعاليات اليوم الثاني للمعرض المقام منذ 22 حتى 25 مايو الجاري وبمشاركة 20 شركة مصرية.


قال محمد مجيد المدير التنفيذ للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وممثل المجلس بالمعرض، إن المعرض حظى بإقبال شديد من كافة القطاعات الخاصة بمواد البناء والتشييد والجهات العاملة في ليبيا من ممثلي وزارة الاتصالات والإسكان وغيرها من المرافق الحيوية التي تنفذ العديد من المشروعات.


وأشار إلى الإقبال الشديد على الجناح المصري من ممثلي هذه الجهات الباحثة عن منتجات لاستخدامها في أعمال المشروعات المقامة حالية في دولة ليبيا والمشاريع الجديدة مثل الدهانات والأسقف المعلقة والمواسير والمواد الخاصة بالعزل.


وأثبتت تلك القاءات أهمية السوق الليبي للشركات المصرية المنتجة للصناعات الكيماوية وفقا لتوصيات  الدراسة التي سبق إعدادها ونشرها من قبل، وأوصت الشركات بضرورة البحث عن  وكلاء وموزعين لها  بالسوق الليبي وإيجاد مكان لمنتجاتهم بالسوق الليبي وتوفيرها للموزعين بوفرة في الأسواق حال احتياجها وطلبها للمشروعات المقامة أو المشروعات المستقبلية المنتظر إقامتها.


ويعد معرض ليبيا بيلد من أكبر المعارض التي تقام بدوله ليبيا وتغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته، حيث يشارك به أكثر من 10 دول منها (تركيا – تونس – ايطاليا – الصين - الكويت).


كما أن ليبيا تعد من أهم الأسواق العربية والافريقية المستقبلة لصادرات الصناعات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة حيث تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية والإفريقية المستوردة لمنتجات القطاع بعد كلا من السعودية والمغرب.

 

كما أن ليبيا تعد من أهم الأسواق العربية والإفريقية المستقبلة لصادرات الصناعات المصرية من الصناعات الكيماوية والأسمدة حيث تأتي في المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية والإفريقية المستوردة لمنتجات القطاع بعد كلا من السعودية والمغرب.

السفير تامر مصطفى السفير المصري بدولة ليبيا معرض ليبيا فاعليات اليوم الثاني محمد مجيد

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط مُلقى جثة طفل فى كيس بلاستيك بمايو

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية: 3.3 مليون مواطن خليجى يعيشون فى فقر

خبير يُقدّم 10 خطوات وإجراءات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويًا

أسعار الزيوت فى مصر اليوم الأربعاء

"مشروع تنمية الأسرة المصرية" ندوة تثقيفية بمركز إعلام الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟