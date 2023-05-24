كاسبرسكي تحذر الباحثين عن الوظائف من حملة هجمات تصيد تستهدفهم على منصة "لينكد إن"

أصدر خبراء كاسبرسكي تحذيراً من انتشار موجة جديدة من هجمات التصيد الاحتيالي على منصة لينكد إن تستهدف الباحثين عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، مع تقديم الوعود لهم بالحصول على وظائف الأحلام التي يبحثون عنها.

على وجه التحديد، يركز مجرمو الإنترنت على المستخدمين من مصر والإمارات وتركيا ونيجيريا ويتظاهر مجرمو الإنترنت بأنهم يشغلون مناصب مرموقة كمديري الموارد البشرية من علامات الأزياء المرموقة، بهدف الإيقاع بالضحايا، والطلب منهم تحميل ملفات احتيالية بقصد سرقة بيانات اعتماد حسابات Facebook Business، ومن ثم تشغيل الإعلانات لتحقيق مكاسب مالية.

ويعتبر الأشخاص الذين يعملون في مجال التسويق والمبيعات الرقمية أهدافاً رئيسية لمثل هذه العمليات الاحتيالية. ويتواصل المحتالون كخطوة أولى بشكل استباقي مع الضحايا على لينكد إن لتسليط الضوء على حزمة راتب مغرية لوظيفة معينة.

وبعد تقييم مدى اهتمام الضحية، يشارك المحتالون رابطاً خبيثاً، ويقنعون المرشحين بتحميل المستندات المتعلقة بالوظيفة من منصة تخزين سحابية لتحقيق هدفهم بنجاح. وعند التحقيق في الملفات الخبيثة،

وجد الخبراء أن هؤلاء المحتالين كانوا يستخدمون برنامجاً خبيثاً يسمى Ducktail لاختراق الأجهزة. وصمم هذا البرنامج لسرقة تسجيلات دخول المستخدمين وكلمات المرور لحسابات Facebook Business، كما أنه يستخدم تقنيات التخفي للبقاء في حالة غير مكتشفة، علماً أن هذه العملية الاحتيالية هدفها منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، خاصة وانه تم اكتشافها في الإماراتوتركيا والعراقونيجيريا ولبنان.

وقال خبير أمن معلوماتي، إن الهدف من تحذير الناس من هذا الاحتيال المستمر: عندما قام شخصاً ما بالإتصال بي مقدماً وظيفة عمل، أردت معرفة ما إذا كان حقيقياً، فقمت بالتحقق من ملفه الشخصي على منصة لينكد إن، وبدا موثوق به بالفعل، لأن ملفه يحتوي على صورة وشهادات وما إلى ذلك. وعندما كنا نناقش الأمر، شعرت بالريبة عندما طلب مني مراراً وتكراراً تحميل بعض الملفات المتعلقة بالوظيفة. وبما أنني لم ألتزم بطلبه، فقد تعمد توضيح حزمة الراتب لإقناعي بضرورة تحميل الملفات، وكان تلك بمثابة إشارة تحذيرية ثانية".

وتابع أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر عودة البرامج الخبيثةDucktail. ويعتبر إغراء الأشخاص بوظيفة أحلام بأجر ضخمنموذجاً كلاسيكياً على طرق الهندسة الاجتماعية التي يشيع استخدامها من قبل المحتالين، لا سيما وأنهم قادرون على التواصل من الحسابات التي تبدو كعناوين تابعة لشركات حقيقية، ولكن في الواقع تم اختراقها أو من خدمات البريد الإلكتروني المجانية أو عبرصفحات التصيد.

وأضاف: "وندرك تماماً أنه من الصعب للغاية أن نكون في حالة تأهب ويقظة بشكل دائم، ولكن ينبغي توخي الحذر واتخاذ التدابير الأساسية. وعلى سبيل المثال، يجب أولاً فهم كيفية عثور هذا الشخص عليك، ثم البحث عن الشركة التي تعرض الوظيفة، والتأكد من تثبيت حل أمني على جهازك، والأهم من ذلك كله، تجنب النقر فوق الروابط أو تنزيل المرفقات من مرسلين غير معروفين أو مشبوهين".

لحماية الموظفين والمؤسسات التي توجد لديها حسابات رسمية على قنوات التواصل الاجتماعي من الوقوع ضحايا لعملية الاحتيال من هذا النوع، يوصي الخبراء بما يلي: