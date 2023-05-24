مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد: مساعٍ حكومية للالتزام بموعد الانتخابات

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة العراقية بغداد، إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات التي تستهدف بشكل رئيسي الإعداد للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية حريصة على إجراء الانتخابات في موعدها.

وأشارت إلى أنه على مدى الفترة الماضية، كانت هناك أحاديث حول إمكان تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى العام المقبل، إلا أن الحكومة العراقية تسعى في الوقت الحالي لاتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده دون تأجيل.

وحول مدى أهمية الانتخابات للمواطن العراقي، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن هناك تباينًا في وجهات النظر، إذ يرى البعض أن هذا الاستحقاق على قدر كبير من الأهمية، فيما يرى آخرون أن المفوضية العراقية للانتخابات ليست جاهزة بشكل كافٍ لإجراء هذه الانتخابات.

وكان وجه محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، باستنفار جهود حكومته لمنع حدوث أي تلاعب في انتخابات مجالس المحافظات المنتظر عقدها في نوفمبر المقبل، مشددًا على ضرورة العمل على ترسيخ ثقة المواطن العراقي في الحكومة ومخرجات الاستحقاق الانتخابي.