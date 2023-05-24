الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باخوم يُهنئ الأقباط بعيد الصعود المجيد

الانبا باخوم
الانبا باخوم

هنأ الأنبا باخوم، المعاون البطريركي للإيبارشية البطريريكية، والمتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، الأقباط بمناسبة عيد الصعود، والذي يحل غدًا الخميس.
 

وقال الأنبا في نص تهنئته:«احبائي، تحتفل الكنيسة بعيد الصعود ومكان الصعود: بالقرب من بيت عنيا. بيت عنيا ومعناه: "بيت العناء" أو "بيت الألم. بالقرب من جبل الزيتون، حيث المسيح صلى وعرق دم. هناك كان يسكن لعاذر. هناك تم مسح المسيح بالعطر، كعلامة ونبوة على ألامه وصلبه». 

وتابع:«فهو مكان الألم، مكان الصراع الداخلي. المكان والذي يبدو ان هناك لا يوجد الرب. 
يأتي المسيح بتلاميذه الى هناك، كي يصعد للسماء،هذه السماء التي أُغلقت بسبب خطيئة الإنسان ، ها هي تنفتح، ويصعد فيها الإنسان الجديد، باكورة لكل إنسان. صعود المسيح ودخوله إلى المجد، يبدأ من بيت عنيا. مكان التقاء السماء بالأرض كم هو سر عظيم. هذا المكان الذي يشكك الإنسان في وجود الله، يصبح مع المسيح، مكان الالتقاء بالله، مكان الوصول إليه. هذا هو سر الصليب، والذي هو عثرة لليهود وحماقة للوثنين كما يقول بولس (1 قور 1: 23)».
 

مختتمًا: «احبائي، يدعونا المسيح ان نذهب معه نحن أيضا الي بيت عنيا. فلكل مننا بيت عنيا الخاص به. فلنذهب معه، لا نخاف، هناك سيباركنا، ويمنحنا قوة ونعمة لنعود الى حياتنا. نفس الحياة ولكن نحن اختلفنا، نفس المواقف والتحديات ولكن نحن قمنا معه وانتصرنا معه والان نلامس السماء معه.  
عيد صعود مبارك».
 

تحتفل الكنائس المختلفة، غدًا الخميس 25 مايو بعيد الصعود المجيد، بإقامة صلوات القداسات الإلهية، الذي يترأسها أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعد عيد الصعود نهاية فترة الأربعين المقدسة، التي تلى عيد القيامة المجيد ثم تحتفل الكنيسة بعدها بـ10 أيام بعيد العنصرة الذي تبدأ بعده الكنيسة صوم الرسل مدته ما بين 15 يوما وحتى 43 يوما.

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