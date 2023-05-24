عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: المواطن المصرى أولوية الحوار الوطنى

أكدت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كل القضايا المتعلقة بالمواطن المصري أولوية للحوار الوطني، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، موضحة أن الحوار هو فرصة كبيرة جدًا لكل أطياف الشعب المصري.

وقالت "طلعت" خلال لقائها عبر القناة الأولى اليوم الأربعاء، إن الحوار الوطني عبارة عن قناة تواصل بين القيادة السياسية وكل الأحزاب والتيارات المختلفة، كما أنه قناة تواصل بين القيادة السياسية وكل المواطنين حتى يتم مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمجتمع المصري وحتى يتم وضع الحلول وترفع للرئيس عبدالفتاح السيسي، في نهاية الحوار الوطني، حتى يتم تنفيذ هذه الآليات.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن كل القضايا المتعلقة بالمواطن المصري أولوية للحوار الوطني، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، لأن هناك رؤى مختلفة لكل تيار أو الفئات الموجودة مثل الأحزاب والمواطنين والمجتمع المدني والقوى المدنية، وكل يبدي آراءه حسب الموضوعات المطروحة.