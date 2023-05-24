الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنفى اختطاف لاجئ إفريقى فى القاهرة: سافر إلى رواندا

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، الأربعاء، حقيقة اختطاف لاجئ إفريقي في القاهرة، وتبيّن أنه غادر إلى دولة رواندا.

تعود الواقعة لما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بقيام مجهولين باختطاف أحد اللاجئين الأفارقة من منزله بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور تم إغلاق ملفه من مفوضية شئون اللاجئين وانتفت مبررات إقامته، وغادر البلاد إلى دولة رواندا.

وزارة الداخلية لاجئ أفريقي القاهرة دولة رواندا

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