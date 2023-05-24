"الداخلية" تنفى اختطاف لاجئ إفريقى فى القاهرة: سافر إلى رواندا

كشفت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، الأربعاء، حقيقة اختطاف لاجئ إفريقي في القاهرة، وتبيّن أنه غادر إلى دولة رواندا.

تعود الواقعة لما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بقيام مجهولين باختطاف أحد اللاجئين الأفارقة من منزله بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور تم إغلاق ملفه من مفوضية شئون اللاجئين وانتفت مبررات إقامته، وغادر البلاد إلى دولة رواندا.