الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تكلفتها تجاوزت 700 مليار جنيه.. أرقام مهمة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

حيتة كريمة
حيتة كريمة

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن تكلفة برنامج تطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” تجاوزت 700 مليار جنيه، ومن المقرر أن تصل تكلفتها الإجمالية فى 2034 إلى ترليون جنيه.

وأضافت الوزارة إلى أن الدولة المصرية نفذت على مدار 7 سنوات ماضية العديد من المشروعات القومية بتكلفة تقارب 6 تريليونات جنيه، ساهمت في تعزيز القدرة على البدء في تحقيق التنمية المستدامة للريف المصري حيث قامت الدولة بدعم ما يلي:-

-سكن كل المصريين

-تطوير العشوائيات

-مدن الجيل الرابع

-منظومة التامين الصحي الشامل

-الاكتفاء الذاتي من الغاز

-الجامعات الأهلية

-محطات تحلية مياه البحر

-محطات معالجة الصرف الصحي

-محطات المعالجة الثنائية والثلاثية للصف الصحي

-المشروع القومي لتبطين الترع

-المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

-الدلتا الجديدة

-مشروع المليون ونصف فدان

-قناة السويس الجديدة

-تطوير منظومة السكة الحديد

-شبكة الطرق القومية

-المشروع القومي لتطوير الطرق الداخلية

المرحلة الشاملة 

وأوضحت أن المرحلة الأولى والتى تم الاعلان عنها فى 2019 عملت على تنمية القرى الأكثر فقرا من خلال بعض التدخلات فى 375 قرية، وبعده تم الانتقال للمرحلة الشاملة التى تم إطلاقها فى 2021 لتطوير الريف المصري من خلال تنفيذ تدخلات فى 175 مركزا بما يشمل 4584 قرية.

وأكدت أنه تم الاعتماد على 9 معايير لوضع منهج علمي وقاعدة بيانات قوية لتحديد معاييرأولويات استهداف المراكز وهي:-

نسبة سكان الريف من جملة سكان المراكز.

نسبة الفقراء.

نسبة فقراء افقر الفين.

نسبة تركز قرى مراكب النجاة.

نسبة الاسر التى يرأسها الاناث.

نسبة الأمية.

 الطبيعة الأمنية.

نسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة الصرف الصحي.

نسبة الأسر المحرومة من شبكة المياة.

التخلات الرئسيسة للمشروع

أولا: تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية

صرف صحي ومياه الشرب.

تبطين الترع.

تأهيل المصارف.

 مجمعات زراعية.

 مجمعات حكومية.

 الطرق الداخلية.

 توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

 الاتصالات والبريد.

 الكهرباء والإنارة العامة.

ثانيا: بناء الإنسان المصري

التعليم.

الصحة.

الشباب والرياضة.

التوعية والثقافة.

ثالثا: التدخلات الاجتماعية 

توفير سكن كريم.

محو الأمية وتعليم الكبار.

حملات توعية، ثقافية، رياضية.

تجهيز عرائس وسداد ديون.

قوفل طبية وبيطرية.

تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

رابعا: التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل

إنشاء مجمعات صناعية.

تأهيل مهني.

توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي.

 تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم.

تدوير مخلفات.

 تنمية زراعية-سمكية.

المشروع القومي لتبطين الترع المشروعات القومية المشروع القومي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية

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