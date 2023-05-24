الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تشكر العراق لدوره الإعلامي في مكافحة الإرهاب

صورة جماعية على هامش
صورة جماعية على هامش الحدث

 وجهت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، شكرها وتقديرها للعراق لما قدمه من ملاحظات مهمة بشأن ملف مكافحة الإرهاب الذي تناقشه اللجان الفنية في مقر الجامعة، وذلك تمهيداً للاجتماعات المقبلة التي ستعقد في المملكة المغربية، خلال الفترة من  19 – 21 يونيو المقبل.

وقال ممثل شبكة الإعلام العراقي، في الاجتماعات التي عقدتها جامعة الدول العربية، الدكتور صباح علال زاير، إن الأمانة الفنية للجامعة عقدت سلسلة من الاجتماعات طيلة الشهر الحالي، بينها اجتماع فريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع)

وأضاف "زاير"، أن جامعة الدول العربية وجهت الشكر والتقدير للعراق لكل ما قدمه من ملفات وملاحظات بهذا الشأن تمهيداً لمناقشة التوصيات الأخيرة وعرضها في اجتماعات الدورة العادية 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي التي ستعقد في المغرب برئاسة رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم ومن ثم إقرارها من قبل وزراء الإعلام العرب. 

لفت إلى، أن الفريق اطلع خلال الاجتماع على دور شبكة الإعلام العراقي بجميع مؤسساتها المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في التصدي للإرهاب وتعرية أفكاره الضالة التي سعى من خلالها إلى إلحاق الأذى بجميع المجتمعات والقوميات والأديان من دون تمييز.

جامعة الدول العربية مكافحة الإرهاب الإرهاب المغرب الإعلام العرب العراق

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