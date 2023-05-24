خبير يُقدّم 10 خطوات وإجراءات لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويًا

قدّم الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يُمكن من خلالها تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات سنويًا.

وقال "عادل"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه تحقيق حلم الـ100 مليار يتطلب عدة إجراءات وخطوات مهمة، من أبرزها:

1- تعزيز البنية التحتية: يجب على مصر تعزيز البنية التحتية لتلبية احتياجات الصادرات، وذلك عن طريق تحسين الطرق والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والاتصالات.

2- تطوير الصادرات الزراعية: تمثل الصادرات الزراعية نحو 30% من إجمالي الصادرات المصرية، ومن الممكن زيادتها بتطوير الزراعة وتحسين جودة المنتجات وتوفير المزيد من الدعم للمزارعين.

3- تعزيز الصادرات الصناعية: يجب تحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية وتنويعها لتزيد من فرص التصدير وتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

4- تطوير السياحة: تعد السياحة من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، ويمكن زيادة الإيرادات السياحية من خلال تحسين الخدمات السياحية وزيادة الترويج للمناطق السياحية.

5- تعزيز الصادرات الخدمية: تعد الصادرات الخدمية من أسرع الطرق لزيادة الصادرات المصرية، ويمكن تحقيق ذلك بتطوير الخدمات اللوجستية والتكنولوجية والتعليمية.

6- تحسين بيئة الأعمال: يجب تحسين بيئة الأعمال في مصر وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم للشركات والمستثمرين.

7- تطوير العلاقات التجارية الدولية: يجب تطويرالعلاقات التجارية الدولية والعمل على توسيع قاعدة العملاء والمشترين وتحسين الاتفاقيات التجارية مع الدول المختلفة.

8- تعزيز التصنيع المحلي: يجب تعزيز التصنيع المحلي في مصر وتحويل المنتجات الزراعية والصناعية إلى منتجات نهائية وذلك بتوفير الدعم اللازم للصناعات المحلية.

9- تحسين التعليم: يجب تحسين جودة التعليم في مصر وتطوير المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير العمالة الماهرة اللازمة للقطاعات الصناعية والخدمية.

10- توفير الدعم المالي: يجب توفير الدعم المالي للشركات والمنتجين المصريين لتحسين جودة المنتجات وتطوير الصادرات.

وأشار "عادل"، إلى أنه يمكن تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات سنوية من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة تتضمن تطوير البنية التحتية وتعزيز الصادرات الزراعية والصناعية والخدمية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الدعم المالي، وتحسين التعليم وتعزيز العلاقات التجارية الدولية.

ونوه بأن هذا يتطلب الجهود المشتركة من الحكومة والمستثمرين والمنتجين والمجتمع المدني لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتطوير الاقتصاد المصري.