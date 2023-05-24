الديب: قيد المهندسين خريجي قسم أدبي وحملة الدبلومات شرط المقابلة الشخصية

خاطب المهندس يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس حسام رزق، وكيل أول النقابة، بشأن قيد المهندسين الحاصلين على كالوريوس الهندسة من الخارج والحاصلين على دبلومات أو ثانوية عامة تخصص أدبي.

وجاء نص خطابه كالتالي: بالإشارة إلى محضر اجتماع اللجنة العليا للقيد والمعادلات رقم (١١) بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣ وما تضمنه من عرض مشكلة طلبات الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الخارج الحاصلين على دبلومات أو ثانوية عامة تخصص أدبي، وقرار اللجنة العليا للقيد والمعادلات بعمل مقابلة شخصية مع المتقدم والبت فى قيده بالنقابة من عدمه.

فبعرض الموضوع على المجلس الأعلى بالجلسة رقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٢ تقرر الموافقة على عمل مقابلة شخصية مع المتقدم الحاصل على بكالوريوس الهندسة من خارج جمهورية مصر العربية (الحاصلين على دبلومات أو ثانوي عام تخصص أدبى) والبت في قيده بالنقابة من عدمه.



