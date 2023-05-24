الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحلقة الجديدة من Sold Out على WATCH IT

برنامج Sold Out
برنامج Sold Out

أطلقت منصة "WATCH IT" الرقمية الأكثر انتشارًا في المنطقة، قبل قليل، الحلقة الجديدة من مشروعها الترفيهي Sold Out من خلال حلقة جديدة من عروض Sold Out Stand up comedy مع مجموعة من شباب الـ «ستاند آب كوميدي»

برنامج Sold Out

الحلقة الجديدة من برنامج Sold Out الترفيهي الضخم هي ضمن محاور البرنامج الثلاثة وهي «ستاند آب كوميدي» ويقدمها عدد من الشباب الموهوبين وهم: محمد حلمي، علاء الشيخ، وحمزة بهاء، وسجّلت خلال الفترة الماضية بحضور عدد كبير من الجمهور.

والحلقة الجديدة تحدث فيها الشباب عن مواقف كوميدية بينهم وبين الأصدقاء من ناحية والكوميديا التي تخرج من المفاجآت والمقالب وغيرها من الأمور المنتشرة بين الشباب المصرية، والجزء الأكبر من الحلقة بين الشباب والأمهات والمواقف الكوميدية التي تحدث عنها الشباب بحب كبير لأمهاتهم وكيف خرجت الكوميديا من تلك المواقف بهذا الشكل.

وحقق المشروع الترفيهي الضخم Sold Out نجاحا كبيرا خلال الحلقات السابقة على منصة WATCH IT من خلال حلقة الفنان الكوميدي أكرم حسني مع الإعلامي الكبير محمود سعد والتي سردت الكثير من المواقف وتصدرت التريند وكذلك حلقة الفريق الغنائي «مسار إجباري» الذي قدم حفلا مميزا بمشاركة الجمهور.

ومن المقرر أن يصور الإعلامي الكبير محمود سعد، في الثامنة من مساء غد الخميس حلقة مميزة ومنتظرة للغاية مع الفنانة منى زكي، من أجل العرض على المنصة ضمن حلقات المشروع الترفيهي ويشاركها الجمهور في أول حوار بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي عبر مسلسلها «تحت الوصاية» الذي ناقشت فيه قضايا اجتماعية مهمة.

برنامج SOLD OUT Sold Out الحلقة الجديدة من Sold Out منصة watch it watch it Sold Out Stand up comedy

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