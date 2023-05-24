صندوق إعانة جديد.. العمالة غير المنتظمة تتحدث لـ"الدستور"

منذ جائحة فيروس كورونا، وتعاني العمالة غير المنتظمة من أزمات عدة، وزاد الأمر بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تعمقت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة.

إلا أن الدولة تحاول في الوقت الحالي حماية تلك العمالة من خلال تدشين برامج الحماية الاجتماعية، والإعانات التي تساعدهم على مرور تلك الفترة الصعبة وضمان حقوق العمالة عمومًا وتحديدًا غير المنتظمة.

منحة وصندوق إعانة

واتساقًا مع ذلك، أعلنت الحكومة المصرية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة تقديم منحة العمالة غير المنتظمة حيث قامت بتخصيص منحة شهرية لفئة العمال غير المنتظمين، بعد الانتهاء من إعداد برنامج الإغاثة الطارئة للعمال غير المنتظمين.

ستقوم الحكومة بتوزيع منحة شهرية قدرها 1000 جنيه، وتم تحديد الأنظمة والضوابط الخاصة بها لضمان استحقاقهم للمزايا المنصوص عليها في قانون العمل، فيما يلي نعرض لكم الخطوات المتبعة لتسجيل العمال غير المنتظمين في عام 2023.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعم لكافة قضايا العمل، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

وقرر الرئيس السيسي إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنظمة، ومشروع قانون العمل الجديد الذي يعالج الكثير من الإشكاليات لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل، في إطار السعي لتنفيذ رؤية مصر 2030.

مروان: «حصلت على منحة الـ500 جنيه»

مروان علي، أحد مستفيدي العمالة غير المنتظمة، والذي حصل على منحة الـ500 جنيهًا خلال العام 2020 أي وقت جائحة كورونا، حين تم تسريحه من عمله من أجل تشغيل الأفارقة بمقابل مالي أقل وهو ما أثر عليه وقتها إلا أن المنحة كانت بشرة خير عليه.

يقول: «أنا يعتبر أرزقي وغير مسجل كعمالة غير منتظمة في وزارة القوى العاملة ولما قدمت جاتلي، وهقدم في صندوق الإعانة الجديد عشان أخد 1000 جنيه شهريًا، ودا اهتمام من الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية اللي بنمر بيها صعبة على العمالة لأن مفيش مصدر رزق».

ويوضح أن العمالة غير المنتظمة هي أكثر فئة تعاني في الوقت الحالي: «إحنا يوم شغل وعشرة مفيش شغل خصوصًا اللي مش مسجلين في الوزارة وياريت صندوق الإعانة يتعامل مع جميع العمال مش المسجلين فقط».

وصل عدد العمالة غير المنتظمة في مصر إلى 2.6 مليون عامل غير منتظم، بحسب وزارة القوى العاملة، وإلى فبراير 2021 كان عدد المستفيدين من المنحة 1.5 مليون عامل، بإجمالي ما يقرب من 800 مليون جنيه.

صلاح عبدالعظيم، أحد أفراد العمالة غير المنتظمة والذي دشن منذ وقت كورونا مجموعة على موقع فيس بوك باسم العمالة غير المنتظمة، وتضم عدد ضخم منهم: «أنا خدت قبل كدة منحة الـ500 جنيه وقت أزمة كورونا، لأن وقتها مكنش فيه شغل خالص وكنا قاعدين في البيوت».

ويضيف: «ننتظر منحة الـ1000 جنيه لأن لسه مفيش تفاصيل عنها وطريقة صرفها وإمتى وهل تخص فقط العمالة غير المنتظمة أم جميع العمال، ونطالب أن كل فترة يزيد المبلغ لأن الأسعار بتزيد فلازم المنحة تتماشى مع الأسعار».

جهود الدولة لدعم العمالة

وإلى جانب منح الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، كان هناك تأمين عليهم من قبل الدولة، وصرف المنح في العديد من المناسبات الدينية أو الوطنية، وكذلك منح الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمناسبة المولود الجديد، ومنح زواج، ومنح وفاة رب الأسرة ومنح وفاة أحد الأقارب المؤثرين في الإنفاق على الأسرة، وتسليم بوليصات التأمين على العمالة غير المنتظمة، بحد أدنى 500 جنيه لكل بوليصة تأمين.