الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد شركة بنها للصناعات الإلكترونية

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد شركة بنها للصناعات الإلكترونية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية تكاتف جميع الجهات لتشجيع المنتج والصناعة الوطنية لزيادة الاستثمارات المحلية والنهوض بالصناعة المصرية التي تسهم بشكل كبير في وجود فرص عمل حقيقية للقضاء على البطالة ودفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا حرصه على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة سبل دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق المُعدلات المرجوة لنمو الاقتصاد المصري.

وأضاف محافظ القليوبية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه بأن تكون هناك استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعيًا لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها محافظ القليوبية، لشركة بنها للصناعات الإلكترونية يرافقه محمد مرعي، رئيس مركز ومدينة بنها.

وتناولت الزيارة عرض فيلم عن شركة بنها للصناعات الإلكترونية وإمكاناتها وكافة منتجاتها ومراحل التصنيع المختلفة، أعقبها تفقد "المحافظ" ومرافقوه مجمع المصانع داخل الشركة التي تضمنت مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومصنع إنتاج شاشات الليد، ومصنع إنتاج الهياكل المعدنية، والدوائر المطبوعة، ووحدة التجميع السطحي الآلي، ومصنع كاميرات المراقبة، ومصنع إنتاج الأجهزة الأمنية (بوابات أفراد وبوابات حقائب)، ومصنع لمبات وكشافات الليد الموفرة للطاقة، كما تعرف سيادته علي إمكانات الشركة في مجال إصلاح الكروت الإلكترونية وإصلاح أجهزة القياس، بالإضافة إلى معمل المعايرة الطبية والذي يُعد المعمل الثاني في الإنشاء على مستوى الشرق الأوسط، وكل ذلك بأحدث أجهزة التصنيع التكنولوجية الحديثة لإنتاج محلي ذات جودة مميزة وبمواصفات عالمية.

استراتيجية وطنية متكاملة الاستثمارات المحلية الاقتصاد المصرى بنها للصناعات الإلكترونية مركز ومدينة بنها

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