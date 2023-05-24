رئيس "السويس الجديدة" تتفقد أعمال الإسكان والمرافق الجارى تنفيذها بالمدينة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيسة جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها نائب رئيس الجهاز المهندس أحمد عبدالجابر، الأعمال الجارية بمدينة السويس الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في القطاع السكني ٥٦%، كما تمت متابعة نماذج أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات السكنية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات الإسكان والمرافق الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال البنية التحتية (مياه – صرف - طرق - كهرباء - اتصالات) للمرحلة العاجلة بمساحة ٣٠٠ فدان، حيث بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية التحتية ٣٠٪، مشددة على ضرورة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد وطبقاً للاشتراطات والمواصفات العامة للمشروع.

في ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رافع مياه الـ٩٠٠مم المنوط به تغذية المنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالمياه، وكذلك محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، التي تستقبل وتعالج مياه الصرف الصحي والصناعي للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة.

وشددت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، على ضرورة جاهزية رافع المياه لضمان استمرار ضخ المياه على مدار اليوم مع متابعة جودتها دائما.

من ناحية أخرى، عقد رئيس جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة المهندس خالد نايف عبد العزيز، وعدد من المسئولين بالجهاز، اجتماعاً مع مسئولي شركات الطرق والمرافق، وكذلك شركات الإسكان والخدمات العاملة بالمدينة؛ لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالاهتمام بالمشروعات الجارية بجميع المدن الجديدة وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها لرفع معدلات التنفيذ بالمشروعات.

واستعرض مسئولو الإسكان مع الشركات المنفذة، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدين ضرورة الاهتمام بأعمال الطرق والمرافق وجودة تنفيذ عمارات مشروع جنة، وكذلك عمارات مشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" الجاري تنفيذها بالمدينة.

كما أكد مسئولو الإسكان على شركات الخدمات رفع معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء مشروع المدرسة والوحدة الصحية والحضانة والسوق التجارية لتعمير المدينة وجذب السكان إليها.