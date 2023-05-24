الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"aiBANK" يحتفل بتخطى نسبة الـ25% من محفظة القروض والتسهيلات

احتفال aiBANK
احتفال "aiBANK"

احتفل "aiBANK" بتخطي النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزي، والبالغة 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك بمنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 3.6 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 2.4 مليار جنيه، بنهاية 2021.

واستطاع البنك تحقيق نسبة مشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت نحو 27.8%، منها نسبة 12.5% موجهة للمشروعات الصغيرة. 

وأطلق البنك خلال الربع الأخير من 2022، حملة تحت شعار "تمويل يجرّيك 100 خطوة لأدام" للتوعية بأحدث منتجاته التمويلية التي تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تصل إلى 10 مليون جنيه، وبفترات سداد حتى 5 سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة خلال 4 أيام فقط.

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