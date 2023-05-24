منها Kandahar لجيرارد باتلر.. 3 أفلام أجنبية جديدة في دور العرض المصرية

استقبلت دور العرض المصرية قبل قليل 3 أفلام أجنبية جديدة لتنضم للقائمة الطويلة من الأعمال المتواجدة في شباك التذاكر المصري ومن تلك الأعمال المعروضة فيلم Kandahar للنجم العالمي جيرارد باتلر.. وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل هذه الأعمال وقصصها وأبطالها، حيث أطلقت في عدد كبير من دور العرض المصرية.

فيلم Kandahar

الفيلم الأول في دور العرض المصرية هذا الأسبوع هو الفيلم المنتظر Kandahar بطولة النجم العالمي جيرارد باتلر و توم رايس هاريس وعلي فضل ونافيد نجبان، والفيلم تدور قصته حول عميل سري بالاستخبارات الأمريكية اسمه توم هاريس يسافر برفقة مترجمه إلى أفغانستان، من أجل تنفيذ عملية سرية ولكنهما سرعان ما يهربا من القوات الخاصة هناك بعد فضح العملية.

فيلم The Little Mermaid

ويعرض حاليا الفيلم الجديد The Little Mermaid بدور العرض المصرية وهو من بطولة كلا من هالي بيلي وخافيير بارديم وميليسا مكارثي وأوكوافينا والفيلم تدور قصته في إطار من الخيال، توافق الحورية آريل على عرضًا محفوفًا بالمخاطر، حينما تذهب في مغامرة على أمل التحول إلى إنسانة بشرية والفوز بقلب حبيبها الأمير إيريك الوسيم.

فيلم Knights of the Zodiac

وانضم إلى القائمة فيلم الحركة والمغامرات Knights of the Zodiac إلى القائمة حيث طرحته دور العرض أيضا، وتتدور قصة العمل عندما تتجسد إلهة الحرب في جسد فتاة صغيرة، يكتشف اليتيم سييا أن قدره حمايتها وإنقاذ العالم، لكن هذا لن يحدث إلا إذا واجه ماضيه وأصبح من فرسان الأبراج والفيلم من بطولة كلا من فامكي جانسن وماديسون أيسمن وشون بين ومارك داكاسكوس ويأتي عرض الفيلم في مصر بعد 12 يوما من عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية.