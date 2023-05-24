الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر منشطات "أونلاين" في الإسكندرية

ضبط تاجر منشطات
ضبط تاجر منشطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الترويج لبيع منشطات محظور تداولها عبر موقع فيسبوك بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على فيسبوك يبدى من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات "مجهولة المصدر وضارة بالصحة العامة" مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبط المذكور مقيم بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول – مبلغ مالى - كمية كبيرة من عبوات المنشطات.

بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإجراءات القانونية نشطات محظور الإسكندرية وزارة الداخلية

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