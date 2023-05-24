الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

توم هانكس وسكارليت جوهانسون في العرض الخاص لـ Asteroid city بمهرجان كان

توم هانكس وسكارليت
توم هانكس وسكارليت

شهدت السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي كوكبة من نجوم الشاشة الكبيرة حول العالم يتصدرهم نجوم هوليوود ومن بينهم ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، جوني ديب، وهاريسون فورد.

وحضر النجوم توم هانكس، سكارليت جوهانسن، جيسن شوارتزمن، تيلدا سوينتون، جيفري رايت، ستيف كارل، مات ديلون وييف شرايبر، العرض الخاص لفيلم المخرج الكبير ويس أندرسون " Asteroid city"، وهو من أفلام البوب الأمريكية الكلاسيكية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والكوميديا، حول رحلة إلى مؤتمر يتعطل مسارها بسبب الأحداث المتغيرة حول العالم.

ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض الأمريكية يوم 23 يونيو المقبل.

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