سفير الاتحاد الأوروبي: موقع مصر يفرض علينا العمل معها بملف الهجرة غير الشرعية

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن مصر دولة ذات موقع يجعلها مهيئة لاستقبال المهاجرين، لذلك نتعاون مع السلطات المصرية في عدد من القضايا الخاصة بهذا الشأن.

وأضاف برجر، خلال لقائه مع فضائية القاهرة الإخبارية: "ترأست مصر قبل أسبوع منتدى لمجابة الإرهاب الدولي على مدار يومين، بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي، ركز على تعزيز أنشطة مكافحة الإرهاب في إفريقيا، مؤكدا أن هناك تعاون كبير في هذا القطاع.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن مصر دولة ذات موقع تتلقى فيه المهاجرين غير الشرعيين، لذلك نتعاون مع السلطات المصرية في عدد من القضايا الخاصة بهذا الشأن؛ منها السيطرة على تهريب المهاجرين ووقف الهجرة غير الشرعية، وكيف يمكن فتح المجالات للمسارات القانونية من خلال تعزيز البرامج التدريبية، وهناك مركز في المعادي يمكن أن يتلقى فيه المتدربون عددا من البرامج لمكافحة الهجرة غير النظامية.

تطرق برجر إلى ملف السودان قائلا: “نحاول وضع حلول للأزمة السودانية وإيقاف الصراع السوداني، فضلاً عن الاهتمام بحماية المجنيين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان، لذلك أطلقنا جسرا جويا لتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير كل المساعدات:”.

واختتم: “نشترك مع مصر في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، وكثيرون منهم جاءوا إلى مصر وممتنون لكل الدعم المقدم من الدولة المصرية، وممتنون كذلك لاستقبال الأسر السودانية واستقبال أطقم عملنا ووفودنا القادمة من السودان”.