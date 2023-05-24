محافظ أسيوط يقترح إقامة ممشى على نيل صدفا خلال جولته التفقدية بالمدينة

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا مع القيادات التنفيذية وبعض الأهالي بمركز ومدينة صدفا على هامش جولته لتفقد بعض المشروعات، وناقش طلبات المواطنين ومقترحاتهم لتحسين الخدمات المقدمة لهم.



جاء ذلك بحضور الحسيني جلال عضو مجلس النواب، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الهيئة العامة للابنية التعليمية، خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، ولمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، المهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية بالمحافظة، المهندس عصام القرن مدير مديرية الاسكان، علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلي دار الهندسة والشركات المنفذة للمشروعات.



استكمل محافظ أسيوط جولته التفقدية بمركز صدفا بحضور لقاء مع بعض القيادات التنفيذية والأهالي واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن وإنشاء بعض المشروعات الخدمية معلنًا دراسة المقترحات المقدمة وايجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات التفنيذية.



تفقد المحافظ بعض المواقع المقترحة لإقامة بعض المشروعات منها موقع مقترح لإقامة ممشى على نهر النيل يجرى دراسته مع الجهات التنفيذية.



وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.



وأوضح أن المشروعات التي ينفذها جهاز التعمير بالمحافظة بعدد 7 مراكز يبلغ عددها 2000 مشروع تقريبا بتكلفة اجمالية تبلغ 44 مليار جنيه حتى الآن بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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