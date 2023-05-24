الأعلى فى تاريخ محمد رمضان.. إيرادات فيلم "هارلى" حتى اليوم الأربعاء

واصل الفنان محمد رمضان تصدر إيرادات شباك التذاكر في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وسط منافسة شرسة مع عدد كبير من الأفلام من خلال فيلمه الجديد "هارلي" الذي يُقدمه بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، ويعد الأعلى إيرادًا في تاريخ محمد رمضان السينمائي.

إيرادات فيلم هارلي بطولة محمد رمضان

وجمع فيلم "هارلي" بطولة الفنان محمد رمضان هذا الأسبوع إيرادات بقيمة 884,279 جنيه، لتصل كل الإيرادات الفعلية للفيلم الجديد خلال 5 أسابيع إلى 34,770,088 جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية.

وكان فيلم "الديزل" لـ محمد رمضان هو الأعلي في مشواره بإيرادت بقيمة 25 مليون جنيه.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا، الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، والفيلم إنتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، وإشراف عام رياض المزهر، وإشراف عام على الإنتاج "رويال صن" محمد ناصف، وإخراج محمد سامي، ومن تأليف محمد سمير مبروك، ومن بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي.

وخلال الساعات الماضية، نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو ظهر فيه أثناء إحدى حفلاته الغنائية التي أحياها الأيام الماضية بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن جولته الغنائية، والجمهور يحتفل بعيد ميلاده على خشبة المسرح برفقته.

وعلق محمد رمضان على الفيديو بشكل كوميدي: "الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما سيأتي النهاردة عيد ميلادي بس في أمريكا احتفلوا قبلنا كالعادة فرق التوقيت"، وتفاعل معه عدد كبير من النجوم.