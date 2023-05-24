الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية جديدة لدعم المرضى الاولى بالرعاية فى 8 قرى بأسوان

القافلة الطيبة
القافلة الطيبة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بالتعاون مع جمعية الاورمان، قافلة طبية جديدة إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ (75) أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى العتمور وكوم امبو قبلى والمربعات مركز كوم امبو، وقرى سن الجبل والسيل الريفي وكيما والشيمة وابوالريش مركز أسوان، من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة من الخدمات الطبية بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب –  سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافه الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها .  

ووجه “شعبان” الشكر إلي إدارة مستشفى أسوان الجامعى لتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب اساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر أن جمعية الاورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى أسوانا بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين ولحوم الاضاحى.

الأجهزة التعويضية الكشف الطبى القافلة الطبية المشروعات الخيرية النظارات الطبية جمعية الأورمان التضامن الاجتماعي أسوان

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

عاطل وراء ترويج البودر في الأزبكية

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أول تحرك برلمانى بشأن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟