قافلة طبية جديدة لدعم المرضى الاولى بالرعاية فى 8 قرى بأسوان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بالتعاون مع جمعية الاورمان، قافلة طبية جديدة إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ (75) أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى العتمور وكوم امبو قبلى والمربعات مركز كوم امبو، وقرى سن الجبل والسيل الريفي وكيما والشيمة وابوالريش مركز أسوان، من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة قدمت مجموعة من الخدمات الطبية بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافه الى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها .

ووجه “شعبان” الشكر إلي إدارة مستشفى أسوان الجامعى لتقديم افضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب اساسى لقطار التنمية المستدامة، وكلمة عرفان لمديرية التضامن الاجتماعى بأسوان على توفير الدعم لجميع أبناء المحافظة والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

جدير بالذكر أن جمعية الاورمان نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية فى أسوانا بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين ولحوم الاضاحى.