غدًا.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس مراسم السيامة الأسقفية لمطران القوصية

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، صباح غدًا الخميس، رسامة الأنبا مرقس وليم مطرانًا للأقباط الكاثوليك بالقوصية، وذلك في كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية.



يشاركه في الرسامة أصحاب النيافة المطارنة الكنيسة القبطية الكاثوليكية وبحضور المطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بمصر.



من هو الأنبا مرقس وليم؟



والأنبا مرقس وليم، مواليد مدينة القوصية فى 15 أبريل 1967 والتحق بكلية العلوم اللاهوتية والإنسانية بالمعادي وسيم كاهناً عن يد طيب الذكر الانبا كيرلس وليم بالقوصية فى 4 يناير 1995.

خدم راعياً بكنيسة السيدة العذراء بكوم اسفحت، مار جرجس بدرنكة، التدريس بمعهد التربية الدينية وإدارة مركز السمعيات والبصريات بالمطرانية، راعياً لكنيسة السيدة العذراء بالحمراء، راعياً لكنيسة الأقباط الكاثوليك بفرنسا، وكيلاً عاماً لمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك وراعياً لكاتدرائية أم المحبة الإلهية.

وكان قد اعتمد قداسة البابا فرنسيس في 31 مارس 2023 انتخاب السينودس البطريريكى للكنيسة القبطية الكاثوليكية باختياره مطرانا لكرسي قسقام للأقباط الكاثوليك.



جدير بالذكر أنه ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، مراسم السيامة الأسقفية للأب متى شفيق، باسم نيافة الأنبا بولا، مطرانًا على كرسي إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، خلفًا لنيافة الأنبا دانيال لطفي، الذي أصبح مطرانًا لإيبارشية أسيوط، وذلك بكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.



شارك في الصلاة والاحتفال سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأصحاب النيافة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، ومطارنة مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر.



شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، من مختلف الإيبارشيات، والكنائس، بالإضافة إلى شخصيات مختلفة من عدة كنائس مسيحية.



وعقب نهاية دورة القيامة اقيمت مراسم تجليس الأنبا بولا، على كرسي إيبارشية الإسماعيلية، ثم قام قام نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بقراءة تقليد تجليس نيافة الأنبا بولا.