الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بدعم من مشتريات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب.

كما صعدت المؤشرات الثانوية على استحياء بدعم من مبيعات المتعاملين الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.4%، ليصل إلى مستوى 16855 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.39%، ليصل إلى مستوى 3053 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.5%، ليصل إلى مستوى 20095 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.5% ليصل إلى مستوى 7051 نقطة.
وارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.19%، ليصل إلى مستوى 3071 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4623 نقطة.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال 1.1 مليون سهم، كما باعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 39.5 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 200 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 1.1 مليون سهم.

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