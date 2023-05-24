سفير الاتحاد الأوروبى: مصر ستصبح محورًا لإنتاج الهيدروجين فى شمال إفريقيا

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن مصر ستصبح محورًا لإنتاج الهيدروجين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في منطقة المتوسط.

وأضاف "برجر"، خلال لقائه مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن قناة السويس لديها الكثير من القدرات الاستثمارية والتي تؤثر عالميًا، وهو أمر ليس بجديد، أما مجال الهيدروجين فإن مصر والاتحاد الأوروبي اتفقا العام الماضي على مرجع لإنتاج الهيدروين، ومصر ستصبح محورًا لإنتاج الهيدروين في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك في منطقة المتوسط.

كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز إنتاج الهيدروجين وممارسة أعمال البحث والتطوير، والصناعة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، موضحًا: "نرغب في إنشاء منصة تتيح لرواد الأعمال اللقاء والنقاش في مجال الاستثمار للتعبير عن الاهتمامات، وما هي الاحتياجات لدعم الاستثمار".

وعن ملف الطاقة، قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: إذا نظرنا إلى الخريطة سوف نتحقق من أهمية مصر للاتحاد الأوروبي، فهي قريبة من أوروبا ومنتجة للطاقة، مؤكدًا أنه مصر يمكن أن تكون محورًا ومصدرًا للطاقة للاتحاد الأوروبي من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم للصادرات من الغاز المسال من مصر للاتحاد الأوروبي، وفي بداية هذا العام كما حدث يمكن زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، حيث صدرت مصر الكثير من الغاز للاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى.