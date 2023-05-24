مطران الكنيسة اللاتينية يحتفل بعيد أم المعونة الإلهية بالإسكندرية

احتفل كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بعيد العذراء، أم المعونة الإلهية، بكنيسة القديس يوحنا دون بوسكو، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة الأب أليخاندرو ليون، الرئيس الإقليمي للرهبنة الساليزيانية بالشرق الأوسط، المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، الأب مرقص حلمي، نائب مدير، منسق الرعاية التربوية لقسم التعليم الأساسي، الأب سمعان جميل، راعي كنيسة القديسة تريزا المارونية، بالإسكندرية، الأب جيسودوس أوركيام، مدير عام معهد دون بوسكو، بالإضافة لعدد من الآباء الساليزيان، والأباء الفرنسيسكان، والأخوات الراهبات.

تضمن الاحتفال التطواف بالشموع، فى عيد العذراء، الذى تحتفل به جميع الكنائس الساليزيانية على مستوي العالم، في آن واحد.

يذكر أنه احتفل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بعيد القديسة ريتا، بكنيستها، بطما، بمشاركة نيافة الأنبا يوسف أبو الخير، المطران الشرفي للإيبارشية.

جاء ذلك بمشاركة الأب أبانوب كرمي، راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس سبع الليل، والأب أنطون عياد، والأب إرميا عياد، والأب يوحنا عطية، والأب فريد فايز، والأب إبرام نوح، والأب بولس سنادة، والأب ديو جراسياس، والأب جيروم نصير.

وألقى الأنبا توما عظته تحت عنوان "قلوب متقدة وأقدام تسير"، حيث تأمل في حياة القديسة ريتا، مؤكدًا أن القداسة تحتاج إلى قلوب، متقدة بحماس الله، من خلال معرفتها بالكتب المقدسة، وسماعها كلام الله، والعمل بها، ثم من خلال التناول، فنعرف الله، وتنفتح أعيننا، ثم من خلال المسيرة الروحية، التي تجعلنا نعلن فرح البشارة بالإنجيل.

وأضاف راعي الإيبارشي: لذلك لنسمح دائمًا بأن يرافقنا الرّبّ يسوع، القائم من بين الأموات، الذي يشرح لنا معنى الكتاب المقدّس.

وواصل الأنبا توما قائلًا: لننطلق من جديد بقلوبٍ متَّقِدة، وبعيونٍ منفتحة، وبأقدامٍ تسير، لكي نشعل قلوبًا أخرى بكلمة الله، ونفتح عيونًا أخرى على يسوع الإفخارستيّا.

