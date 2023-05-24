3000 جنيه تراجعا في أسعار جيلوتين الأعلاف اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

يبحث الكثير من المواطنين على مدار اليوم عن أسعار الأعلاف، خاصة بعد التراجع المستمر الذي حدث في أسعار أعلاف الدواجن، وشهدت تراجعا خاصة الجيلوتين، فقد تراجع 3000 جنيه في الطن.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 مايو2023 في بورصة الكناني:

تراجعت أسعار جيلوتين مستورد 60% اليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار 3000 جنيها للطن حيث سجلت 49000 جنيها للطن معبأ أرضه.

تراجعت أسعارقشر فول الصويا اليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار 1750 جنيها للطن حيث سجلت 10000جنيها للطن معبأ أرضه.

تراجعت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار 7000 جنيه للطن، حيث سجلت 51000 جنيه للطن معبأ أرضه، وسجل أمس 58000 جنيها للطن.

تراجعت أسعارزيت صويا مكرراليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار7000 جنيه للطن، حيث سجلت 52000 جنيها للطن صب وصال، وسجل أمس 59000 جنيه للطن.

تراجع أسعار الذرة الصفراء

تراجعت أسعار الذرة الصفراء الأرجنتيني اليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار 200 جنيه للطن، حيث سجل 15000 جنيه صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار200 جنيه للطن، حيث سجلت 15000 جنيه صب أرضه.

تراجعت أسعارصويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار1000جنيه للطن، حيث سجلت

37000 جنيه صب أرضه.

تراجعت أسعار صويا 44 % اليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار2000 جنيه للطن، حيث سجلت 35000 جنيه صب أرضه.

تراجعت أسعارصويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار1000 جنيه للطن، حيث سجلت 37000 جنيه صب أرضه.

استقرت الردة (نخالة) عند 10400 جنيه صب أرضه.

تراجعت أسعار بذرة فول الصويا اليوم الأربعاء 24 مايو بمقدار4000 جنيه للطن، حيث سجلت 35000 جنيه صب أرضه.

سجلت أسعار كسب عباد 36% 18000 جنيه صب أرضه.

سجلت أسعار دي دي جي إس 27% 24000 جنيه صب أرضه.

سجلت أسعار تراجعت أسعار ذرة صفراء أوكراني 13500 جنيه صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء أمريكي 13500 جنيه صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء صربي 13500 جنيه صب ارضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء بلغاري 13500 جنيه صب أرضه.

سجلت أسعار ذرة صفراء روماني 13500 جنيه صب أرضه.