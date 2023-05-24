الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من هي هالة عمر؟.. "ابنة تامر حسني الكبرى وعدوة بسمة بوسيل"

هالة عمر
هالة عمر

تصدر اسم هالة عمر مصممة الأزياء ومنسقة أعمال الفنان تامر حسني، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بشكل كبير، بعد إقامة حفل زفافها بحضور تامر حسني الذي سلمها إلى عريسها في مشهد سينمائي، وخلال التقرير التالي نكشف تفاصيل عن هالة عمر.

من هي هالة عمر؟

أشعل النجم تامر حسني خلال الساعات الماضية حفل زفاف هالة عمر التي اعتبرها ابنته الكبرى، وخلال النقاط التالية نرصد من هي هالة عمر:

  • كانت بدايتها من خلال المشاركة في روابط محبي تامر حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
  • كانت تكتب تعليقات لتامر حسني تشجعه وتدعمه حتى رد على تعليقاتها وأشاد بها.
  • كان اللقاء الأول بينها وبين تامر حسني في الأسكندرية حيث ركضت خلفه باكية وعرفته بنفسها وتذكرها وأعجب بدعمها له.
  • اكتشف أنها في عمر الـ14 عاما وكانت صغيرة جدًا لكنها من أكثر مشجعيه في المجال الفني.
  • كان تامر حسني يبحث عن شركة لإدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه قرر أن تكون هي مديرة السوشيال ميديا له رغم صغر سنها واعتراض المحيطين به لكنه أصر على أن تتوالى المهمة.
txt

بعد اتهامات بسمة بوسيل لها أنها سبب طلاقها من تامر حسني.. من هي هالة عمر

  • أصبحت هالة منذ هذا الوقت منسقة أعماله ومديرة السوشيال ميديا لشركة تامر حسني.
  • تعمل هالة مصممة ملابس وتولت مهمة تصميم الملابس بفيلم تامر حسني الأخير (بحبك) وعدد من الكليبات الأخيرة.
  • توفى والديها في عام واحد فطلبها زوجها من تامر الذي  يعتبرها ابنته الكبرى.
  • أحيا تامر حسني حفل الزفاف بحضور عدد كبير من النجوم وسلمها إلى عريسها بنفسه.

هجوم بسمية بوسيل على هالة عمر

وأثارت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني السابقة وأم أولاده الجدل خلال الساعات الماضية، حيث نشرت مجموعة من القصص المصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام هاجمت فيها هالة عمر معلقة "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".

حفل زفاف هالة عمر هالة عمر تامر حسني بسمة بوسيل الفنان تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

عاطل وراء ترويج البودر في الأزبكية

أول تحرك برلمانى بشأن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

مسجل خطر يسرق 4 هواتف محمولة فى الموسكى

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟