من هي هالة عمر؟.. "ابنة تامر حسني الكبرى وعدوة بسمة بوسيل"

تصدر اسم هالة عمر مصممة الأزياء ومنسقة أعمال الفنان تامر حسني، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية بشكل كبير، بعد إقامة حفل زفافها بحضور تامر حسني الذي سلمها إلى عريسها في مشهد سينمائي، وخلال التقرير التالي نكشف تفاصيل عن هالة عمر.

من هي هالة عمر؟

أشعل النجم تامر حسني خلال الساعات الماضية حفل زفاف هالة عمر التي اعتبرها ابنته الكبرى، وخلال النقاط التالية نرصد من هي هالة عمر:

كانت بدايتها من خلال المشاركة في روابط محبي تامر حسني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت تكتب تعليقات لتامر حسني تشجعه وتدعمه حتى رد على تعليقاتها وأشاد بها.

كان اللقاء الأول بينها وبين تامر حسني في الأسكندرية حيث ركضت خلفه باكية وعرفته بنفسها وتذكرها وأعجب بدعمها له.

اكتشف أنها في عمر الـ14 عاما وكانت صغيرة جدًا لكنها من أكثر مشجعيه في المجال الفني.

كان تامر حسني يبحث عن شركة لإدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنه قرر أن تكون هي مديرة السوشيال ميديا له رغم صغر سنها واعتراض المحيطين به لكنه أصر على أن تتوالى المهمة.

أصبحت هالة منذ هذا الوقت منسقة أعماله ومديرة السوشيال ميديا لشركة تامر حسني.

تعمل هالة مصممة ملابس وتولت مهمة تصميم الملابس بفيلم تامر حسني الأخير (بحبك) وعدد من الكليبات الأخيرة.

توفى والديها في عام واحد فطلبها زوجها من تامر الذي يعتبرها ابنته الكبرى.

أحيا تامر حسني حفل الزفاف بحضور عدد كبير من النجوم وسلمها إلى عريسها بنفسه.

هجوم بسمية بوسيل على هالة عمر

وأثارت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني السابقة وأم أولاده الجدل خلال الساعات الماضية، حيث نشرت مجموعة من القصص المصورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام هاجمت فيها هالة عمر معلقة "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة".