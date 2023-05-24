التضامن: تطوير 250 ألف مشروع متناهي الصغر تحت مظلة "تنمية الأسرة المصرية"

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي رفع كفاءة 125 مستشفى في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني، كما تم تشغيل 20 مركز تنمية أسرة، و200 مشغل خياطة ملحق بمستشفيات التكامل، علاوة على تمويل 250 ألف مشروع متناهي الصغر، كما تم ربط قواعد البيانات لإتاحة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة.

أما عن التدخلات الاجتماعية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تم إنشاء 20 مركز خدمات بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان للتقييم النفسي وقياس الذكاء، لافتة إلى أن المشروع يقوم على عدة محاور منها الاستثمار في البشر من خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، وتنمية الطفولة المبكرة، وشروط " تكافل" مع الرعاية الصحية، والتعليم، وعدم زواج الأطفال، أما المحور الثاني فيتمثل في تأهيل المقبلين للزواج، من خلال مشروع "مودة" حيث يشمل منهج التدريب الشامل؛ الجوانب الاجتماعية والنفسية والجوانب الدينية وجوانب الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، ويعمل المحور الثالث على التمكين الاقتصادي للمرأة وإشراكها في المجال العام، خاصة أن التمكين الاقتصادي هو مفتاح توسيع دورها الإنتاجي، كما يعمل المحور الرابع على تنمية الوعي والمشاركة المجتمعية، خاصة أن تغيير السلوكيات والمفاهيم المغلوطة هو مفتاح تغيير الممارسات وتحقيق التغيير من الداخل، فتم إطلاق برنامج" وعي للتنمية المجتمعية" ويتضمن 12 رسالة توعية يتعلق معظمها بالأسرة.

وفيما يخص برنامج 2 كفاية، أشارت إلى انه تم إجراء 12 مليون زيارة للتوعية، كما تم التعاون مع 400 جمعية أهلية لتطوير 400 عيادة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة، ويم تدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان، كما تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى 14 ألف رائدة اجتماعية.